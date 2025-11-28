Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Verkehrsunfall mit Flucht und Sachschaden

Spelle (ots)

Am Donnerstag, 28.11.2025, gegen 06:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem weißen/grünen Sattelzug, die K308 von Spelle in Richtung Varenrode. Dabei überfuhr der Fahrer eine mittig gelegene Verkehrsinsel, geriet nach rechts in den Seitenraum und kollidierte mit einer Straßenlaterne, die umstürzte und gegen einen Zaun des Grundstücks prallte. Der Fahrer flüchtete anschließend. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 zu melden.

