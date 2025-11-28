Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Spelle - Verkehrsunfall mit Flucht und Sachschaden
Spelle (ots)
Am Donnerstag, 28.11.2025, gegen 06:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem weißen/grünen Sattelzug, die K308 von Spelle in Richtung Varenrode. Dabei überfuhr der Fahrer eine mittig gelegene Verkehrsinsel, geriet nach rechts in den Seitenraum und kollidierte mit einer Straßenlaterne, die umstürzte und gegen einen Zaun des Grundstücks prallte. Der Fahrer flüchtete anschließend. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell