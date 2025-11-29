PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Diebstahl aus dem Wohnhaus - Zeugen gesucht

Salzbergen (ots)

Gestern um 12 Uhr kam es im Kiefernweg zu einem sogenannten Trickdiebstahl. Zwei bislang unbekannte männliche Täter gaben sich gegenüber einer 91-jährigen Frau als Schrottsammler aus. Einer der Täter nutzte die Gelegenheit und begab sich in das Wohnhaus. Hier entwendete er Schmuck. Beide Täter verließen den Tatort in einem weißen Transporter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976 - 948550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 28.11.2025 – 10:49

    POL-EL: Spelle - Verkehrsunfall mit Flucht und Sachschaden

    Spelle (ots) - Am Donnerstag, 28.11.2025, gegen 06:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem weißen/grünen Sattelzug, die K308 von Spelle in Richtung Varenrode. Dabei überfuhr der Fahrer eine mittig gelegene Verkehrsinsel, geriet nach rechts in den Seitenraum und kollidierte mit einer Straßenlaterne, die umstürzte und gegen einen Zaun des Grundstücks prallte. Der Fahrer flüchtete ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 07:42

    POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen

    Nordhorn (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 27.11.2025, 08:00 Uhr bis 20:14 Uhr wurde an der Bushaltestelle "Hessenstraße" an der Westfalenstraße in Nordhorn eine Scheibe der dortigen Haltestelle beschädigt. Die bislang unbekannte Täterschaft verursachte auf bislang ungeklärte Weise einen Schaden an der ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 07:39

    POL-EL: Spahnharrenstätte - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

    Spahnharrenstätte (ots) - Am Donnerstag gegen 16:45 Uhr ereignete sich auf der Börger Straße (L62) ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Fahrerin eines Toyota war aus Spahnharrenstätte kommend in Richtung Börger unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, geriet in die Berme, drehte sich und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin ...

    mehr
