Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Unfall auf Autobahn 31 - Vollsperrung

Geeste (ots)

Gestern um 18:50 Uhr kam es auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Emden (km 120) zu einem Verkehrsunfall. Auf Grund eines Defektes befand sich an der Unfallörtlichkeit ein auf dem Seitenstreifen abgesicherter BMW 320D XDrive. Ein 63-jähriger Fahrer eines VW Transporter erkannte den BMW, bremste auf dem Hauptfahrstreifen stark ab und fuhr auf den Überholfahrstreifen. Ein nachfolgender 58-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia musste daraufhin ebenfalls stark abbremsen und dem Transporter ausweichen. Ein ihm nachfolgender 28-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz GLK 220 konnte seinen PKW nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Skoda Octavia kam. Der Skoda prallte in der Folge gegen den abgestellten BMW. Durch den Unfall wurden alle vier Insassen des Skoda Octavia (weibl. 48 Jahre, weibl. 59 Jahre, männl. 17 Jahre) leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme, bis etwa 21:20 Uhr, wurde die Fahrbahn voll gesperrt. Es kam zur Staubildung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren