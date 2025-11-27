Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Wichtige Zeugen gesucht

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Bereits am Sonntag, 09.11.2025 gegen 13.00 Uhr kam es auf der L 355 zwischen Waldmohr und Schönenberg-Kübelberg zu einem folgenschweren Frontalzusam-menstoß zweier Pkw. Ein schwarzer Pkw Peugeot 2008 und ein grauer Pkw der Marke BMW kollidierten, mehrere Personen erlitten teilweise gravierende Verletzungen und wurde in umliegenden Krankenhäusern versorgt. Mittlerweile liegt ein Hinweis auf zwei Personen vor, welche den Unfallhergang beo-bachtet haben dürften. Auf einer Brücke über die L 355 wurde ein älterer Mann in Be-gleitung eines Kindes gesehen. Der Mann habe eine rote Jacke getragen, das Kind helle Oberbekleidung. Aussagen dieser Personen könnten im Verfahren von ent-scheidender Bedeutung sein. Die beiden Personen werden dringend gebeten sich bei der Polizeiwache Schönen-berg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

