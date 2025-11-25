PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Geländer beschädigt

POL-PIKUS: Geländer beschädigt
  • Bild-Infos
  • Download

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Ein wendendes Fahrzeug beschädigt den Handlauf eines Geländers. So geschehen in der Flurstraße in der Nacht zu Montag, 24.11.2025. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wendete ein Fahrzeug in der Zeit zwischen Sonntag, 23.11.2025, 22.00 Uhr und Montag, 24.11.2025, 05.00 Uhr im Bereich der Einmündung Flurstraße / Flurgartenstraße und erwischte hierbei den Handlauf eines Geländers im Außenbe-reich eines dortigen Anwesens. Offenbar geschah der Anstoß mit der Fahrzeugrück-seite, denn ein am Tatort aufgefundenes rotes Trümmerteil dürfte von einer Heck-leuchte stammen. Dieser Anhaltspunkt lässt auf eine rasche Ermittlung des Unfall-flüchtigen hoffen. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wende sich bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. die Polizeiinspektion Ku-sel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Sachbearbeiter Verkehr
Sascha Heidenreich, PHK
Telefon: 0631 - 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/pi.kusel

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren