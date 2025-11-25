Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Geländer beschädigt

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Ein wendendes Fahrzeug beschädigt den Handlauf eines Geländers. So geschehen in der Flurstraße in der Nacht zu Montag, 24.11.2025. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wendete ein Fahrzeug in der Zeit zwischen Sonntag, 23.11.2025, 22.00 Uhr und Montag, 24.11.2025, 05.00 Uhr im Bereich der Einmündung Flurstraße / Flurgartenstraße und erwischte hierbei den Handlauf eines Geländers im Außenbe-reich eines dortigen Anwesens. Offenbar geschah der Anstoß mit der Fahrzeugrück-seite, denn ein am Tatort aufgefundenes rotes Trümmerteil dürfte von einer Heck-leuchte stammen. Dieser Anhaltspunkt lässt auf eine rasche Ermittlung des Unfall-flüchtigen hoffen. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wende sich bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. die Polizeiinspektion Ku-sel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell