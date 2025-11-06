Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei bittet um Hinweise: Fast 50 Autos sowie Briefkästen und Hauswände offenbar mit Blut beschmiert

Hanau (ots)

(lei) Schaurige Entdeckung am Mittwochabend im Stadtteil Lamboy: Dort wurde unter anderem an mehreren geparkten Fahrzeugen eine flüssige Substanz entdeckt, bei der es sich offenbar um Blut handelt. Völlig unklar sind bislang die Hintergründe und Absichten des- oder derjenigen, die dahinterstecken. Die Polizei versucht dieses Rätsel nun zu lösen und bittet um Hinweise.

Ausgangspunkt der polizeilichen Befassung in dieser Sache war die Mitteilung eines Mannes gegen 22.40 Uhr, wonach er eine rötliche Flüssigkeit an einem in der Plantagenstraße abgestellten Auto festgestellt habe. Diese war in Form eines Hakenkreuzes auf die Motorhaube des Wagens aufgebracht worden. Die eingesetzten Beamten stellten im Umfeld (Karl-Marx-Straße, Friedrich-Engels-Straße, Dartforder Straße, Breslauer Straße) zahlreiche weitere beschmierte Autos sowie Briefkästen und auch Hauswände fest. Insgesamt wurden nach aktuellem Stand nahezu 50 Fahrzeuge registriert - viele von ihnen mit dem verbotenen Symbol beschmutzt. Und wohl alles nach 16 Uhr, so die derzeitigen Erkenntnisse.

Ein spezieller Vortest ergab, dass es sich bei der Substanz um menschliches Blut handeln dürfte. Woher es stammt, dazu gibt es noch keinen Ansatz; verletzte Personen sind den Beamten in dem Zusammenhang bislang nicht bekannt geworden.

Auf der Suche nach dem oder den Verursachern hat die Kriminalpolizei nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a StGB) aufgenommen. Wer sachdienliche Angaben machen kann oder wessen Eigentum womöglich ebenfalls davon betroffen ist, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

