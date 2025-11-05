Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sicherheitsmitarbeiter von Unbekannten angegangen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

(cb) Am Dienstagabend gingen vier Unbekannte in der Straße "Am Steinheimer Tor" (einstellige Hausnummern) einen 33 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter tätlich an. Hintergrund der Tat dürfte ein zuvor ausgesprochenes Hausverbot gegen eine Bekannte des Quartetts sein. Der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma soll, gegen 21.50 Uhr, von den Unbekannten bis in eine nahegelegene Einkaufspassage verfolgt und geschlagen worden sein. Unbeteiligte Passanten griffen ein, weshalb sich die vier Männer, welche zwischen 30 und 40 Jahre alt waren, in Richtung Krämerstraße davonmachten. Der Sicherheitsmitarbeiter erlitt leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Beamten in Hanau ermitteln nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bitten unter der Rufnummer 06181 100-120 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 05.11.2025, Pressestelle, Felix Geis

