FW-RS: Zwei Verkehrsunfälle in Remscheid

Am Nachmittag, den 20.04.2025 und in der Nacht vom 21.04.2025 kam es in Remscheid zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen die Feuerwehr im Einsatz war.

Der erste Unfall ereignete sich am Nachmittag um 17:00 Uhr in der Engelsburg, in Höhe des Eichendahler Hofs. Zwei PKW waren frontal zusammengestoßen. Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall nur eine Person leicht verletzt, die sich in einem der Fahrzeuge befand. In dem anderen Fahrzeug waren drei Personen, davon ein Kind, die ebenfalls keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten haben. Zur weiteren Abklärung wurden alle Beteiligten in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Für die Einsatzdauer wurde die Straße zeitweise vollständig gesperrt. Insgesamt war die Feuerwehr Remscheid mit 11 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort.

Der zweite Unfall ereignete sich um 00:05 Uhr auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Dortmund, in Höhe der Raststätte Remscheid Ost. Hier waren zwei Fahrzeuge beteiligt, eines mit vier Insassen und das andere mit zwei. Bei diesem Zusammenstoß wurden zwei Personen schwer, und vier Insassen leicht verletzt. Die Feuerwehr Remscheid sowie die Feuerwehr Wermelskirchen waren dabei im Einsatz. Alle drei Fahrspuren bleiben bis auf Weiteres gesperrt (Stand: 01:30 Uhr). Insgesamt war die Feuerwehr Remscheid mit 10 Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort.

