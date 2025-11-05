Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Im Feld gelandet: Betrunkener Autofahrer überschlug sich mehrfach

Bad Soden-Salmünster (ots)

(lei) Mit so mancher Blessur, einem Schrecken, aber auch einer Blutentnahme endete am Dienstagabend eine Autofahrt für einen 30-Jährigen auf der Landestraße 3197. Der aus Slowenien stammenden Mann war gegen 19.35 Uhr mit seinem Skoda von Mernes in Richtung Burgjoß unterwegs, als er in einer Kurve wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Octavia verlor, in die Böschung geriet und sich anschließend wohl mehrfach überschlug. Auf einem angrenzenden Feld kam sein Wagen letztlich zum Stillstand.

Hinzugerufene Polizeibeamte stellten vor Ort fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand; ein Atemtest brachte einen Wert von 1,13 Promille auf die Anzeige des Geräts, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Diese wurde im Krankenhaus durchgeführt, in das er zur Behandlung seiner bei dem Unfall erlittenen, leichten Verletzungen gebracht wurde. An dem Skoda, der abgeschleppt wurde, entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von geschätzten 20.000 Euro. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Hinzu kommt der Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis - denn einen Führerschein hatte er offensichtlich auch nicht.

