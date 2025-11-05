Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brummi stieß mit Twingo zusammen: zwei Personen verletzt - Autobahn 3

Anschlussstelle Obertshausen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

(cb) Auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg kam es am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Kurz nach der Anschlussstelle Obertshausen wollte ein Brummifahrer von der rechten der drei Fahrspuren auf den freigegebenen Standstreifen wechseln. Dabei übersah der Lasterfahrer wohl den Twingo, welcher den Standstreifen befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeuginsassen des Kleinwagens zogen sich hierbei Verletzungen zu und wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten kam es im Bereich der Unfallstelle zu kurzzeitigen Fahrbahnsperrungen. Derzeit können noch keine Angaben zum entstandenen Sachschaden gemacht werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei den Beamten der Polizeiautobahnstation Südosthessen zu melden.

Offenbach, 05.11.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

