Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Wilsum - Einbruch in Kiesgrube - Zeugen gesucht
Wilsum (ots)
In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmittag kam es in der Hoogsteder Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Kiesgrube. Vom Gelände entwendeten sie Stromkabel im Wert von 40.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 - 92000 zu melden.
