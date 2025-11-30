POL-EL: Wilsum - Einbruch in Kiesgrube - Zeugen gesucht

Salzbergen (ots) - Gestern um 12 Uhr kam es im Kiefernweg zu einem sogenannten Trickdiebstahl. Zwei bislang unbekannte männliche Täter gaben sich gegenüber einer 91-jährigen Frau als Schrottsammler aus. Einer der Täter nutzte die Gelegenheit und begab sich in das Wohnhaus. Hier entwendete er Schmuck. Beide Täter verließen den Tatort in einem weißen Transporter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei ...

mehr