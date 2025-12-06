Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251206- 1271 Frankfurt- Sachsenhausen: Vermisste Person

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

(ma) Seit gestern Abend (5. Dezember 20 25) wird die 65- jährige Frau Karla G. aus Frankfurt- Sachsenhausen vermisst. Frau G. befand sich zur Behandlung im Universitätsklinikum und wurde dort letztmalig gegen 23:30 Uhr gesehen. Sie ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie kann beschrieben werden, wie folgt: weiblich, 65 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze braune Haare, rundes Gesicht, eventuell leichte Verletzung am Kopf / im Gesicht, kräftige Statur; sie ist bekleidet mit einem braunen langen Mantel.

Die Polizei bittet Zeugen, die Frau G. gesehen haben, sich an das 4. Polizeirevier unter Telefonnummer 069/ 755 10400 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell