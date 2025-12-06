Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251206- 1270 Frankfurt- Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung mittels Schreckschusswaffe- Ein Täter festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagmorgen (6. Dezember 2025) kam es zu Streitigkeiten in einem Club, welche mittels Schüsse aus einer Schreckschusswaffe in Richtung Kopf gipfelten.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten drei 20- und 21- jährige junge Männer mit einer vierköpfigen Gruppe in Streit. Alle hielten sich gegen 04:15 in einem Club in der Brönnerstraße auf, als einer der Täter dem 20- Jährigen eine Schreckschusswaffe an den Kopf hielt.

Die drei jungen Männer verließen den Club, um im Außenbereich das Sicherheitspersonal zu informieren. Hierbei folgten ihnen der Täter mit der Schreckschusswaffe , sowie dessen drei Begleiter.

Hier entwickelte sich nun eine Schlägerei unter den sieben Männern, im Rahmen dessen der 21- jährige Täter einem ebenfalls 21- Jährigen mit der Schreckschusswaffe mehrfach auf dessen Kopf schoss und diesen hierbei leicht verletzte. Dadurch stürzte dieser und der Täter schoss nochmals in Richtung Kopf des am Boden Liegenden.

Die vier Täter flüchteten nun in Richtung Bleichstraße, wo der 21- Jährige mit der Schreckschusswaffe im vorderen Hosenbund steckend angetroffen und festgenommen wurde. Seine drei Begleiter konnten indes unerkannt flüchten.

Diese seien allesamt männlich, ca. 25- 30 Jahre alt, ca. 170- 180 cm groß, dunkel gekleidet und schwarzafrikanischen Phänotyps gewesen.

Die Polizei bittet Zeigen, die den Sachverhalt oder die Täter beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 069/ 755 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

