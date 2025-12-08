Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251208- 1273 Frankfurt- Bahnhofsviertel/ Innenstadt: Frau beißt Polizistin während Anzeigenaufnahme ins Gesicht

Frankfurt (ots)

(ma) Am Sonntagabend (7. Dezember 2025) gegen 21:45 Uhr sprach im Bereich des Bahnhofsviertels eine 18-jährige Frau eine Rettungswagenbesatzung an.

Sie berichtete zuvor einer schweren Straftat zum Opfer gefallen zu sein und wurde für die weiteren Ermittlungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Befragung durch die Polizei, griff die junge Frau eine Polizistin unvermittelt an, biss der Beamtin in die Wange und trat ihr anschließend ins Gesicht. Die 18-Jährige wurde daraufhin festgenommen und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Sie wurde anschließend aufgrund des augenscheinlich bestehenden psychischen Ausnahmezustandes in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt.

Wie sich herausstellte, war die junge Frau erst 5 Tage zuvor aus der Haft entlassen worden, wo sie sich bereits wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte befand.

Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

