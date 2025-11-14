PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 14.11.2025

Goslar (ots)

Die Polizei Seesen sucht Zeugen für den Diebstahl von vier Autorädern, der sich in der Nacht von Mittwoch, den 12.11.2025 auf Donnerstag, den 13.11.2025 in Engelade ereignete.

Auf einem Pendlerparkplatz an der Berliner Straße, nahe der B 248, demontierten der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen alle vier Räder mit Winterreifen eines weißen Audi A3 und entwendeten diese. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt.

Die Polizei Seesen führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit diesem Diebstahl in Verbindung stehen könnten. Da ein Abtransport des Diebesgutes mit einem Fahrzeug wahrscheinlich ist, sind insbesondere Fahrzeug- der Personenbewegungen im Umfeld des Tatortes von Interesse.

Hinweise nimmt die Polizei in Seesen unter der Rufnummer (05381) 9440 entgegen.

+++

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Donnerstag, den 13.11.2025 im Seesener Ortsteil Herrhausen.

Im Zeitraum zwischen 14.15 und 20.30 Uhr drangen bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in das nahe der Feldmark gelegene Haus in der Straße Zum Bahnhof ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuck sowie Bargeld und entkamen anschließend unerkannt.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter Telefon (05321) 3390 oder die Polizei Seesen unter (05381) 9440 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

