POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 13.11.2025

Am frühen Mittwochabend geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Wohnung in Bad Harzburg in Brand.

Gegen 17.50 Uhr wurde der Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Mühlenbach gemeldet und umgehend durch die Feuerwehr gelöscht. Der Bewohner wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Goslar eingeliefert.

Die Brandursache ist aktuell unbekannt, der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die brandbetroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

+++

Im Ortsteil Baßgeige nahm die Polizei am Mittwochmorgen den Diebstahl von Kupferkabeln auf, der sich zwischen Montagabend und Mittwochmorgen ereignete.

Der oder die Tatverdächtigen gelangten nach Öffnen eines Zaunelements auf das Grundstück einer Firma in der Alte Heerstraße und entwendeten Kupferkabel im Wert von etwa 800 Euro. Der Abtransport mit einem Fahrzeug ist anzunehmen, weshalb die Ermittler der Polizei Goslar nach Beobachtungen fragen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten.

Hinweise auf Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Umfeld des Tatortes werden unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stiegen bislang unbekannte Tatverdächtige in Langelsheim in ein Gebäude einer Heizungs- und Sanitärfirma ein.

Der oder die Täter gelangten gewaltsam in eine Lagerhalle der Firma in der Straße Unterer Schmiedekamp und entwendeten hier hochwertige Werkzeuge in bislang unbekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 5.000 Euro.

Die Polizei führt ein Ermittlungsverfahren zu diesem Einbruch und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten. Für Hinweise steht die Rufnummer (05321) 3390 zur Verfügung.

