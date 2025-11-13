PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 13.11.2025

Goslar (ots)

Am frühen Mittwochabend geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Wohnung in Bad Harzburg in Brand.

Gegen 17.50 Uhr wurde der Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Mühlenbach gemeldet und umgehend durch die Feuerwehr gelöscht. Der Bewohner wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Goslar eingeliefert.

Die Brandursache ist aktuell unbekannt, der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die brandbetroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

+++

Im Ortsteil Baßgeige nahm die Polizei am Mittwochmorgen den Diebstahl von Kupferkabeln auf, der sich zwischen Montagabend und Mittwochmorgen ereignete.

Der oder die Tatverdächtigen gelangten nach Öffnen eines Zaunelements auf das Grundstück einer Firma in der Alte Heerstraße und entwendeten Kupferkabel im Wert von etwa 800 Euro. Der Abtransport mit einem Fahrzeug ist anzunehmen, weshalb die Ermittler der Polizei Goslar nach Beobachtungen fragen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten.

Hinweise auf Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Umfeld des Tatortes werden unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stiegen bislang unbekannte Tatverdächtige in Langelsheim in ein Gebäude einer Heizungs- und Sanitärfirma ein.

Der oder die Täter gelangten gewaltsam in eine Lagerhalle der Firma in der Straße Unterer Schmiedekamp und entwendeten hier hochwertige Werkzeuge in bislang unbekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 5.000 Euro.

Die Polizei führt ein Ermittlungsverfahren zu diesem Einbruch und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten. Für Hinweise steht die Rufnummer (05321) 3390 zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 12.11.2025

    Goslar (ots) - Unbekannte beschädigten zwischen Freitag und Dienstag den Grundstückszaun eines Logistikunternehmens in Jerstedt. Der oder die Täter trennten einen Stabmattenzaun sowie einen Sichtschutz des Geländes in der Straße Auf der Dingstelle auf und verursachten dadurch Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Ob das Grundstück betreten oder etwas entwendet ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:19

    POL-GS: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Oker

    Goslar (ots) - Am 4. Oktober hatten in Oker mehrere maskierte Personen versucht, einen 47-jährigen Mann aus Goslar zu berauben. An diesem Samstag hatte der Mann gegen 18.30 Uhr im Stadtteil Oker auf einer Mauer in der Nähe eines Teiches gesessen, als er unvermittelt von vier maskierten Personen angegriffen wurde. Die Täter zogen ihn von der Mauer, schlugen und traten den 47-Jährigen und versuchten, ihm das ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 11.11.2025

    Goslar (ots) - Am frühen Montagabend wurden in Othfresen zwei bislang unbekannte Tatverdächtige bei einem Einbruch überrascht. Gegen 17.40 Uhr traf ein Anwohner auf einem Grundstück der Bahnhofsiedlung zwei bislang unbekannte Männer an, die daraufhin in Richtung Grubenweg flüchteten. Die Männer waren maskiert, einer trug schwarze, der andere beige Kleidung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren