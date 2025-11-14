PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 14.11.2025

Goslar (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Donnerstag im Seesener Ortsteil Herrhausen.

Im Zeitraum zwischen 14.15 und 20.30 Uhr drangen bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in das nahe der Feldmark gelegene Haus in der Straße Zum Bahnhof ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuck sowie Bargeld und entkamen anschließend unerkannt.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter Telefon (05321) 3390 oder die Polizei Seesen unter (05381) 9440 entgegen.

+++

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in den Ortsteilen Sudmerberg und Georgenberg zu mehreren Fällen von Vandalismus an Bushaltestellen.

Bislang unbekannte Tatverdächtige beschädigten insgesamt vier Glaseinsätze von Bushaltestellen in der Gutenbergstraße, Okerstraße und Feldstraße und hinterließen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesen Sachbeschädigungen in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

