Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Unfallflucht in der Altstadt

Polizei sucht Zeugen

Goslar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für eine Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch in der Goslarer Altstadt ereignet hat.

Gegen 15.40 Uhr wurde ein in der Straße Vogelsang geparkter schwarzer Toyota Auris von einem anderen Pkw beschädigt, der sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Das flüchtige Fahrzeug war ein neueres Modell eines roten Geländewagens.

Dieser Unfall wurde von Zeugen beobachtet, die daraufhin an dem beschädigten Toyota eine Nachricht hinterließen.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet genau diese Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05321) 3390 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell