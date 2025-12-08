Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251208 - 1274 Frankfurt - Ostend: Versuchtes Tötungsdelikt - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Sonntagnachmittag (07. November 2025) ereignete sich im Ostpark ein versuchtes Tötungsdelikt in Verbindungen mit einem schweren Raub.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der 31-jährige Geschädigte gegen 14:00 Uhr im Ostpark auf der Suche nach Pfandflaschen, dabei hatte er bereits eine Tüte mit mehreren leeren Falschen dabei. Eine unbekannte Person soll ihn zunächst angesprochen haben, dann zog die Person unvermittelt ein Messer und fügte ihm eine Schnittverletzung im Bereich des Kiefers zu. Im Anschluss nahm er oder sie sich die Tüte mit den Pfandflaschen und entfernte sich von der Örtlichkeit.

Der Geschädigte wurde in einem umliegenden Krankenhaus behandelt, es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Die beschuldigte Person kann wie folgt beschrieben werden:

Geschlecht nicht bekannt, ca. 160cm groß, schlanke Statur, ca. 35 Jahre alt; Mütze, Pullover mit weißer Kapuze, schwarze Hose

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell