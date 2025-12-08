Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251208 - 1276 Frankfurt-Fechenheim: Festnahme von überregional agierenden Bandentätern

Frankfurt (ots)

(bo) Am frühen Sonntagabend (7. Dezember 2025) nahmen Polizeibeamte zwei überregional agierende Einbrecher in Fechenheim fest, die zuvor mehrere Geräte aus einer Zahnarztpraxis in Diez (Rheinland-Pfalz) entwendet haben sollen.

Durch Ermittlungen der Polizei in Rheinland-Pfalz ergab sich ein Verdacht, dass sich gestohlene Ware aus Diez im Bereich der Fuldaer Straße in Frankfurt - Fechenheim befinden könnte. Durch umfangreiche polizeiliche Maßnahmen an der Wohnanschrift konnten erste Erkenntnisse zum Versteck der gestohlenen Gegenstände sowie den später Festgenommenen erlangt werden. Das Timing der eingesetzten Polizisten war perfekt: Sie beobachteten zwei Verdächtige, als sie das Diebesgut aus dem Versteck heraus in einen Mietwagen verluden. Kurze Zeit später klickten bei den beiden 31- und 40- Jährigen die Handschellen.

Im Rahmen der Durchsuchungen konnten unter anderem Aufbruchswerkzeuge sichergestellt werden. Durch nachfolgende Ermittlungen konnten bereits zwei weitere Tatverdächtige identifiziert werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main verbracht und heute einem Haftrichter in Rheinland-Pfalz vorgeführt.

