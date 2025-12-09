Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251209- 1278 Frankfurt- Unterliederbach: Polizei schnappt Einbrecher

Frankfurt (ots)

(ma) Am Montagabend (8. Dezember 2025), gegen 22:30 Uhr, meldete ein Restaurantbesitzer, dass er über seine Sicherheitskamera zwei Personen beobachten könne, welche soeben in sein Restaurant im Hortensienring eingebrochen seien.

Die sofort alarmierten Streifen nahmen einen der Einbrecher, einen 25- jährigen Mann fest, welcher sich bei Eintreffen der Streifen in einem Gebüsch versteckte.

Der zweite Täter wurde trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen, jedoch fanden die Einsatzkräfte das vermutliche Tatmittel und stellten dieses sicher.

Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete die Wohnungsdurchsuchung bei dem 25- Jährigen an, um dort weitere Beweismittel aufzufinden, insbesondere Hinweise auf den zweiten flüchtigen Täter zu erlangen. Anschließend wurde der 25- Jährige wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Telefonnummer 069/ 755 52199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell