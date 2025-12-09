PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 251209 - 1279 Frankfurt - Westend: Couragierte Einsatzkräfte retten 55-Jährigen aus großer Höhe

Frankfurt (ots)

(ha) Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei Frankfurt gelang es am gestrigen Montagabend (08. Dezember 2025) in einem mehrstündigen Einsatz einen Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, vor dem Sturz aus ca. 120 Metern zu bewahren.

Gegen 19:35 Uhr erhielten die Einsatzkräfte die Mitteilung über einen Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinde und im Begriff sei, "den Opernturm hoch zu klettern". Beamte der Feuerwehr und Polizei, die wenige Augenblicke später vor Ort waren, stellten vor Ort eine Person in ca. 80 Metern Höhe fest, die gerade einen Baukran neben dem Opernturm weiter hochkletterte.

Sofort stellten Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Interventionsteam zur Rettung der Person zur Verfügung, parallel dazu begaben sich Kräfte des Überfallkommandos sowie zwei Polizeibeamtinnen des 3. Polizeireviers in das benachbarte Gebäude und schließlich auf gleiche Höhe zu dem 55-Jährigen.

Durch besonnene, stundenlange Gesprächsführung gelang es den beiden Polizistinnen Vertrauen zu dem Mann aufzubauen und somit die Annäherung der Interventionskräfte vorzubereiten. Letztendlich konnten sie den Mann dazu bewegen, sich zunächst zu einem Beamten des Überfallkommandos und schließlich in die Arme des Interventionsteams der Feuerwehr zu begeben. Auf Grund eines dann einsetzenden Krampfanfalles sicherten die Einsatzkräfte ihn in einem Tragesack und gewährleisteten im Anschluss den sicheren Transport nach unten.

Der Einsatz für die beiden Beamtinnen war damit noch nicht beendet. Auf Wunsch des Geretteten begleiteten sie ihn noch in ein umliegendes Krankenhaus und leisteten emotionalen Beistand. Nach mehrfacher Danksagung durch den Geretteten endete der Einsatz dann für die letzten beiden eingesetzten Einsatzkräfte nach sechs Stunden.

Die schnelle und professionell aufeinander abgespielte Vorgehensweise der Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei Frankfurt in dieser herausfordernden Einsatzlage, sicherte auch in diesem Fall den glücklichen Ausgang des Einsatzes.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

