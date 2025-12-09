PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 251209- 1281 Frankfurt- Sindlingen: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(rü) Seit gestern Abend (8. Dezember 2025) wird die 83- jährige Frau Christel K. aus Frankfurt- Sindlingen vermisst. Frau K. befand sich in einem Seniorenheim in der Huthmacherstraße und wurde dort letztmalig gegen 20:00 Uhr gesehen. Sie ist dement und könnte orientierungslos sein.

Sie kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, 83 Jahre alt, ca. 155 - 160 cm groß, kurze weiße Haare. Zuletzt war sie mit einer weißen Jacke sowie weißen Schuhen bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Frau K. gesehen haben, sich an das 17. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/ 755 11700 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

