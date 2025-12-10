Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Ehrenabteilung traf sich zur Weihnachtsfeier

Bild-Infos

Download

Goch (ots)

Einen gemütlichen vorweihnachtlichen Nachmittag verbrachte die Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch in den Räumen der Hauptwache am Höster Weg. Im Beisein unter anderen von Bürgermeister Stephan Luyven konnten die Stadtbrandinspektoren Stefan Pieper und Markus Korsten zahlreiche verdiente Feuerwehr-Kameraden aller Ortsteile begrüßen. Der Musikzug der Feuerwehr Goch sorgte für Unterhaltung. Besonders geehrt wurden auch in diesem Jahr die ältesten anwesenden Feuerwehrmitglieder. Es sind Theo Thyssen (Stadtmitte), Herbert Rohde (Nierswalde), Hans Winkelser (Nierswalde), Johann Paaßen (Stadtmitte) und Gerhard Weßels (Pfalzdorf).

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell