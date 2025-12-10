PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Ehrenabteilung traf sich zur Weihnachtsfeier

Goch (ots)

Einen gemütlichen vorweihnachtlichen Nachmittag verbrachte die Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch in den Räumen der Hauptwache am Höster Weg. Im Beisein unter anderen von Bürgermeister Stephan Luyven konnten die Stadtbrandinspektoren Stefan Pieper und Markus Korsten zahlreiche verdiente Feuerwehr-Kameraden aller Ortsteile begrüßen. Der Musikzug der Feuerwehr Goch sorgte für Unterhaltung. Besonders geehrt wurden auch in diesem Jahr die ältesten anwesenden Feuerwehrmitglieder. Es sind Theo Thyssen (Stadtmitte), Herbert Rohde (Nierswalde), Hans Winkelser (Nierswalde), Johann Paaßen (Stadtmitte) und Gerhard Weßels (Pfalzdorf).

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch
Pressesprecher
Torsten Matenaers
Telefon: +49 (0)172 / 25 66 517
E-Mail: presse@feuerwehr-goch.de
http://www.feuerwehr-goch.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell

