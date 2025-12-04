Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Akku löst Feuer in Bauwagen aus

Goch (ots)

Vermutlich ein defekter Akku in einem Ladegerät hat am Abend ein Feuer auf einer Baustelle in der Gocher Innenstadt verursacht. Anwohner bemerkten dichten Brandrauch, der aus einem Bauwagen an der Baustelle am Südring drang und alarmierten die Feuerwehr. Unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Pieper verschaffte sich ein Atemschutztrupp einen Zugang durch die Tür des Bauwagens und fand den verschmorten Akku im Ladegerät. Der Brand hatte sich unter anderem auf eine Heizung und weitere Gegenstände ausgebreitet. Mit einem Strahlrohr waren die Flammen schnell gelöscht.

Die Feuerwehr rät, Akkus in speziellen Ladeschränken oder Sicherheitsboxen zu laden. Sollten sie in Brand geraten, können sich die Flamme nicht ausbreiten. Zudem ist es ratsam, Akkus nach dem Ladevorgang vom Ladegerät zu trennen. Generell gilt: Batterien, die heruntergefallen sind, sollten von einem Fachunternehmen zuerst auf ihre ordnungsgemäße Funktion getestet werden, bevor sie wieder verwendet werden. Durch einen Sturz können die Akkuzellen beschädigt werden, was chemische Reaktionen und damit auch Brände auslösen kann.

