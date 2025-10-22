PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Julian van Beek ist neuer Leiter der Löscheinheit Kessel

Feuerwehr Goch: Julian van Beek ist neuer Leiter der Löscheinheit Kessel
  • Bild-Infos
  • Download

Goch (ots)

Die Löscheinheit Kessel der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch hat einen neuen Chef: Es ist Oberbrandmeister Julian van Beek. Er folgt in dieser Funktion auf Stadtbrandinspektor Stefan Hartmann. Hauptbrandmeister Damian Peters und Hauptbrandmeister Friedhelm Wegenaer, die an der Seite von Stefan Hartmann als stellvertretender Einheitsführer fungierten, wurden ebenfalls in dieser Leitungsfunktion verabschiedet. Neue stellvertretende Löschgruppenführer sind Oberbrandmeister Andreas Hegmann und Unterbrandmeister Florian Michels.

Stadtbrandinspektor Stefan Bömler gratulierte dem neuen Führungstrio der Löschgruppe Kessel und wünscht ihnen viel Erfolg in den neuen Funktionen. Stefan Hartmann, Friedhelm Wegenaer und Damian Peters dankte er für die geleistete Arbeit an der Spitze der Löschgruppe Kessel.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch
Pressesprecher
Torsten Matenaers
Telefon: +49 (0)172 / 25 66 517
E-Mail: presse@feuerwehr-goch.de
http://www.feuerwehr-goch.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren