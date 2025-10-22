Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Julian van Beek ist neuer Leiter der Löscheinheit Kessel

Bild-Infos

Download

Goch (ots)

Die Löscheinheit Kessel der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch hat einen neuen Chef: Es ist Oberbrandmeister Julian van Beek. Er folgt in dieser Funktion auf Stadtbrandinspektor Stefan Hartmann. Hauptbrandmeister Damian Peters und Hauptbrandmeister Friedhelm Wegenaer, die an der Seite von Stefan Hartmann als stellvertretender Einheitsführer fungierten, wurden ebenfalls in dieser Leitungsfunktion verabschiedet. Neue stellvertretende Löschgruppenführer sind Oberbrandmeister Andreas Hegmann und Unterbrandmeister Florian Michels.

Stadtbrandinspektor Stefan Bömler gratulierte dem neuen Führungstrio der Löschgruppe Kessel und wünscht ihnen viel Erfolg in den neuen Funktionen. Stefan Hartmann, Friedhelm Wegenaer und Damian Peters dankte er für die geleistete Arbeit an der Spitze der Löschgruppe Kessel.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell