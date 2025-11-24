Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Grillen mit Holzkohle: Mann bringt sich in Lebensgefahr

Die Löschzüge Stadtmitte mussten gestern Nachmittag zu einem Mehrfamilienhaus an der Pfalzdorfer Straße ausrücken. Nachbarn hatten aus einer Wohnung eine Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen Mann, der in seiner Wohnung einen Holzkohlegrill in Betrieb genommen hatte, um sich eine Mahlzeit zuzubereiten. Damit hat er sich in Lebensgefahr gebracht, denn bei der Verbrennung entsteht Kohlenmonoxyd, das schon in geringer Konzentration tödlich sein kann. Niemals darf ein Holzkohlegrill in geschlossenen Räumen betrieben werden!

Der Mann blieb zum Glück unverletzt, reagierte jedoch mit Unverständnis auf die Ansprache der Feuerwehr. Sein Barbecue-Nachmittag war jedenfalls beendet. Der Grill wurde ins Freie befördert und abgelöscht, die Wohnung belüftet. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren zum Glück nicht notwendig.

