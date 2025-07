POL-MS: Auto kollidiert beim Wenden mit zweitem Auto - Vier Personen leicht verletzt

Münster (ots) - Am Dienstag (15.07., 14:30 bis 18:30 Uhr) haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus am Daimlerweg verschafft. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangten der oder die Täter durch Gewaltanwendung an einem Fenster ins Innere des Hauses. Die Unbekannten durchsuchten die Innenräume und ...

mehr