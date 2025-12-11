PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251211 - 1283 Frankfurt-Nordend: Gefährliche Körperverletzung mittels Pfefferpistole

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (10. Dezember 2025) griffen zwei Männer einen 24-Jährigen in der Rotlintstraße an.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte gegen 16:55 Uhr fußläufig im Bereich der Rotlintstraße. Auf Höhe der Hausnummer 117 griffen ihn zwei Unbekannte unvermittelt von hinten an und schlugen und traten auf ihn ein.

Als der Geschädigte daraufhin zu Boden ging, schoss einer der beiden Tatverdächtigen mehrfach aus kurzer Entfernung mit einer Pfefferpistole in Richtung seines Kopfes. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen in Richtung Alleenring.

Der 24-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 18:48

    POL-F: 251209- 1281 Frankfurt- Sindlingen: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (rü) Seit gestern Abend (8. Dezember 2025) wird die 83- jährige Frau Christel K. aus Frankfurt- Sindlingen vermisst. Frau K. befand sich in einem Seniorenheim in der Huthmacherstraße und wurde dort letztmalig gegen 20:00 Uhr gesehen. Sie ist dement und könnte orientierungslos sein. Sie kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, 83 Jahre alt, ca. 155 - 160 cm groß, kurze weiße Haare. Zuletzt war ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 15:00

    POL-F: 251209 - 1280 Frankfurt-Innenstadt: Versuchter Totschlag - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (bo) In der gestrigen Nacht (8. Dezember 2025) kam es in einem Laufhaus in der Innenstadt zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil einer 44-jährigen Frau. Die Polizei sucht nun Zeugen. Nach aktuellen Erkenntnissen betrat der unbekannte Täter das Zimmer der Geschädigten in der Breiten Gasse gegen 23:10 Uhr, verschloss dieses von Innen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren