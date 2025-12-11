Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251211 - 1283 Frankfurt-Nordend: Gefährliche Körperverletzung mittels Pfefferpistole

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (10. Dezember 2025) griffen zwei Männer einen 24-Jährigen in der Rotlintstraße an.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte gegen 16:55 Uhr fußläufig im Bereich der Rotlintstraße. Auf Höhe der Hausnummer 117 griffen ihn zwei Unbekannte unvermittelt von hinten an und schlugen und traten auf ihn ein.

Als der Geschädigte daraufhin zu Boden ging, schoss einer der beiden Tatverdächtigen mehrfach aus kurzer Entfernung mit einer Pfefferpistole in Richtung seines Kopfes. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen in Richtung Alleenring.

Der 24-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell