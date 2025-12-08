PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Großes Graffito gesprüht

Jena (ots)

Unbekannte haben am Wochenende ein großes Graffito in der Nähe des Sportforums gesprüht. Dabei besprühten die Täter mit einer roten Farbe einen ca. 2,30 m x 10 m Schriftzug. Dem Inhalt zur Folge, handelte es sich um eine Bekundung zu einem nicht Ortsansässigen Fußballverein. Bisher gibt es keine Hinweise auf die möglichen Täter. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
