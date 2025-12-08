LPI-J: Großes Graffito gesprüht
Jena (ots)
Unbekannte haben am Wochenende ein großes Graffito in der Nähe des Sportforums gesprüht. Dabei besprühten die Täter mit einer roten Farbe einen ca. 2,30 m x 10 m Schriftzug. Dem Inhalt zur Folge, handelte es sich um eine Bekundung zu einem nicht Ortsansässigen Fußballverein. Bisher gibt es keine Hinweise auf die möglichen Täter. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
