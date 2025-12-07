PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Paketdienst verunglückt

Rauschwitz (ots)

Am Samstag gegen 17 Uhr verunglückte auf der Kreisstraße zwischen Rauschwitz und Pretschwitz ein Paketzulieferer mit seinem Kleintransporter. Der junge Mann kam mit dem vollbelandenen Fahrzeug in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Glücklicherweise verletzte sich der Fahrer nur leicht und konnte eigenständig aus dem Fahrzeug klettern, an welchem ca. 8000 Euro entstand. Inwieweit die angefahrenen Reifen unfallursächlich waren, wird nun von der Polizei geprüft. Zumindest die Pakete konnten zeitnah an herbeieilende Kollegen übergeben und schließlich planmäßig ausgeliefert werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
  • 07.12.2025 – 08:59

    LPI-J: Europäischer Haftbefehl realisiert

    Eisenberg (ots) - Am Morgen des 05.12. wurden die Beamten der Polizei Saale-Holzland zu einer Streitigkeit nach Eisenberg gerufen. Die Missstimmungen konnten schnell geklärt werden, jedoch zeigte die Personenüberprüfung einer jungen Frau eine offene Fahndung. Während gegen die 24-jährige in Deutschland keine Ansprüche bestanden, holten sie Verfehlungen in ihrem Heimatland Polen aus dem Jahre 2018 ein. Da sich die ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 08:52

    LPI-J: Bei Unfall leicht verletzt

    Weimar (ots) - Am Freitagnachmittag befuhr ein 33-jähriger Fahrzeugführer die Herbststraße in Richtung Falkstraße. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Müllerhartungstraße in Richtung Fuldaer Straße. An der Kreuzung Herbststraße / Müllerhartungstraße beachtete der 33-Jährige die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 22-Jährige nicht. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider PKW. Bei dem Unfall wurde die 22-Jährige leicht verletzt. An beiden ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 08:51

    LPI-J: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

    Weimar (ots) - Am Samstagnachmittag fuhr ein Pkw Renault, besetzt mit drei Personen, aus Kottendorf kommend durch die Ortslage Böttelborn. Nach dem Ortsausgang in einer Rechtskurve kam der Pkw ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr die angrenzende Wiese und einen Hang hinauf. Dort kippte der Pkw, überschlug sich und kam wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurden alle drei Insassen ...

    mehr
