LPI-J: Bei Unfall leicht verletzt
Weimar (ots)
Am Freitagnachmittag befuhr ein 33-jähriger Fahrzeugführer die Herbststraße in Richtung Falkstraße. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Müllerhartungstraße in Richtung Fuldaer Straße. An der Kreuzung Herbststraße / Müllerhartungstraße beachtete der 33-Jährige die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 22-Jährige nicht. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider PKW. Bei dem Unfall wurde die 22-Jährige leicht verletzt. An beiden beteiligten PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3500 Euro. Der PKW der 22-Jährigen war nicht mehr fahrbereit.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell