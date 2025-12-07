Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Unfall gesucht

Weimar (ots)

Am Freitag um 12:45 fuhr eine 25-jährige Audi-Fahrerin die Fuldaer Straße in nördliche Richtung. An der Ampelkreuzung Fuldaer Straße/Röhrstraße fuhr sie in den Kreuzungsbereich, um geradeaus weiterzufahren. Eine 19-jährige Audi-Fahrerin war zu diesem Zeitpunkt in der Röhrstraße in Richtung Fuldaer Straße unterwegs, um im Kreuzungsbereich nach links in die Fuldaer Straße abzubiegen. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt 18.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Es werden Zeugen gesucht, welche Angaben zum Unfallhergang bzw. der Ampelschaltung machen können.

