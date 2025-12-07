LPI-J: Pkw aufgebrochen

Apolda (ots) - Am 05.12.2025 kam es gegen 14:15 Uhr in der Naumburger Straße in Bad Sulza zu einer Verkehrsunfallflucht. Zur Unfallzeit befuhr ein noch unbekannter Fahrer eines Pkw Peugeot 308 in schwarzer Farbe mit seinem Fahrzeug die Landstraße aus Richtung Großheringen in Richtung Bad Sulza. Etwa 200 Meter nach einer Bahnüberführung beabsichtigte eine 20jähriger Fahrer mit seinem Pkw Suzuki den vor ihm fahrenden Pkw Peugeot zu überholen und setzte zum ...

mehr