LPI-J: Pkw aufgebrochen
Weimar (ots)
In der Nacht zu Samstag entwendeten unbekannte Täter aus einem geparkten Pkw VW in der Straße Kleine Gebind in Kranichfeld Bekleidungsgegenstände im Wert von 150 Euro. Schaden am Pkw entstand nicht.
