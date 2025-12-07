PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw aufgebrochen

Weimar (ots)

In der Nacht zu Samstag entwendeten unbekannte Täter aus einem geparkten Pkw VW in der Straße Kleine Gebind in Kranichfeld Bekleidungsgegenstände im Wert von 150 Euro. Schaden am Pkw entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 08:44

    LPI-J: Ortsschild entwendet

    Weimar (ots) - Unbekannte Täter durchtrennten in der Nacht zu Sonntag in der Weimarer Straße in Blankenhain den Pfahl des Ortseingangsschildes auf halber Höhe, vermutlich in der Absicht, dieses zu entwenden. Der Pfahl wurde hierbei abgeknickt und beschädigt. In derselben Nacht wurde am Ortsausgang Blankenhain Richtung Kleinlohma das Ortseingangsschild vom Metallrahmen gelöst und entwendet. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu Tatverdächtigen ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 08:05

    LPI-J: Unfallflucht

    Apolda (ots) - Am 05.12.2025 kam es gegen 14:15 Uhr in der Naumburger Straße in Bad Sulza zu einer Verkehrsunfallflucht. Zur Unfallzeit befuhr ein noch unbekannter Fahrer eines Pkw Peugeot 308 in schwarzer Farbe mit seinem Fahrzeug die Landstraße aus Richtung Großheringen in Richtung Bad Sulza. Etwa 200 Meter nach einer Bahnüberführung beabsichtigte eine 20jähriger Fahrer mit seinem Pkw Suzuki den vor ihm fahrenden Pkw Peugeot zu überholen und setzte zum ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 08:04

    LPI-J: Unfallflucht

    Apolda (ots) - Im Zeitraum vom 05.12.202, 06:52 Uhr bis 12:45 Uhr kam es im Bereich Heidenberg in Apolda zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw VW durch ein noch unbekanntes Tatfahrzeug beschädigt. Vermutlich streifte der Verursacher mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren den Pkw und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. In diesem Zusammenhang werden Unfallzeugen gesucht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren