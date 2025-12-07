LPI-J: Unfallflucht

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Apolda (ots)

Am 05.12.2025 kam es gegen 14:15 Uhr in der Naumburger Straße in Bad Sulza zu einer Verkehrsunfallflucht. Zur Unfallzeit befuhr ein noch unbekannter Fahrer eines Pkw Peugeot 308 in schwarzer Farbe mit seinem Fahrzeug die Landstraße aus Richtung Großheringen in Richtung Bad Sulza. Etwa 200 Meter nach einer Bahnüberführung beabsichtigte eine 20jähriger Fahrer mit seinem Pkw Suzuki den vor ihm fahrenden Pkw Peugeot zu überholen und setzte zum Überholmanöver an. In diesem Moment zog der vor ihm fahrende Fahrer des Pkw Peugeot sein Fahrzeug leicht nach links, so dass der Überholende beschleunigen musste um nicht zu kollidieren. Dabei geriet der Überholende nach dem Einscheren nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit mehreren Leitpfosten. Der andere Fahrer setzte seine Fahrt ungehindert fort und verließ somit pflichtwidrig die Unfallstelle. Es wird nach Unfallzeugen gesucht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

