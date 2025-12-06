Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 06.12.25

Jena (ots)

Fahrrad nach Ladendiebstahl zurück gelassen

Am Freitag dem 05.12.2025 gegen ca. 15:00 Uhr wurde in der Jenaer Innerstadt, "Unterm Markt Nr. 3", in einem vor Ort befindlichen Drogerie-Markt, ein Ladendieb auf frischer Tat angetroffen. Dieser hatte sich fluchtartig nach dem Ansprechen aus dem Markt entfernt und konnte durch einen Mitarbeiter verfolgt werden. Als der Unbekannte Tatverdächtige samt Beutgut ein Fahrrad besteigen und weiter fliehen wollte, wurde dieser von einem bis jetzt unbekannten Zeugen am Rucksack festgehalten und an der Flucht gehindert. Dem Haltegriff hatte sich der unbekannte Dieb (männlich, blaue Jacke,dunkle Hose, karierter/-tarnmotiv Rucksack) durch körperliche Gewahlt gegen den Zeugen entrissen. Weiterhin hatte der Täter sein genutztes Mountainbike "Cube" auf der Flucht zurück gelassen. Dies geschah auf Höhe des Brunnens am Markt in Jena. Zum Sachverhalt sucht die Polizei in Jena dringend nach Zeugen bzw. dem Zeugen, welcher den Ladendieb kurzzeitig festgehalten hatte. Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter Tel.: 03641/81-0

Politisch motivierte Graffiti an zwei Straßenbahnen

Gleich zwei Straßenbahnen wurden am Freitag Abend dem 05.12.2025 in der Tatzeit zwischen 20:20 Uhr bis 22:15 Uhr im Bereich Jena Nord durch politisch motivierte Graffiti beschädigt. Auf die Staßenbahn der Linie Nr. 1 wurde mittels schwarzer Sprühfarbe, im Bereich der Altenburger Straße "ACAB" (1,40 x 0,40m) und von innen an eine Fensterscheibe ein Smiley gesprüht. Eine weitere Straßenbahn der Linie 1 wurde im Bereich der Naumburger Straße durch die selbenTatverdächtigen mittels schwarzer Farbe beschmiert. Die unbekannten Tatverdächtigen sollen nach Zeugenangaben zu zweit unterwegs gewesen sein. Beide sollen sich während der Tatausführung vermummt haben. Lediglich ein Täter solle die Farbe aufgetragen haben. In diesem Fall bittet die Polizei Jena um Ihre Mithilfe. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter geben? Polizei Jena Tel.: 03641/81-0

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell