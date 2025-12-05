LPI-J: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung zu vermisster 15-jähriger aus Jena vom 02.12.2025
Jena (ots)
Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei Jena hatten Erfolg, wodurch die Vermisste wohlbehalten aufgefunden werden konnte. Der Inspektionsdienst Jena bedankt sich bei allen beteiligten Stellen.
