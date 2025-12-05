LPI-J: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung zu vermisster 15-jähriger aus Jena vom 02.12.2025

Apolda (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am 04.12.2025 im Bereich des Bahnhofs in Apolda, wurde ein 41-Jähriger mit einem Pedelec festgestellt, welches zu schnell gefahren ist. Bei der Kontrolle des Pedelec wurde festgestellt, dass die Tachoeinheit nicht funktionsfähig ist. Daraus resultiert, dass die Motorunterstützung bei erreichter Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h nicht abgeschaltet hat. Auf Grund der höher erzielten Geschwindigkeit wird das Pedelec zum ...

mehr