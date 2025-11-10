PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Mensfelden +++ Nach Zurechtweisung zugeschlagen +++ Kind am Bahnhof verprügelt +++ Auf Spielplatz bedroht +++ Mit Auto am Baum gelandet +++

Limburg (ots)

1. Einbruch in Mensfelden,

Hünfelden-Mensfelden, Königsberger Straße, bis Sonntag, 09.11.2025

(wie) In Mensfelden wurde im Zeitraum von Juni bis November in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Bewohner des Einfamilienhauses in der Königsberger Straße kehrten nach längerer Abwesenheit am Sonntagabend nach Hause zurück. Hierbei mussten sie feststellen, dass Unbekannte eine Terrassentür aufgehebelt hatten und so in das Gebäude gelangt waren. Im Inneren hatten die Täter dann alle Räume durchsucht und weitere verschlossenen Türen aufgehebelt. Mit mehreren Silbermünzen als Beute verschwanden die Einbrecher anschließend unerkannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 1.500 EUR.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Nach Zurechtweisung zugeschlagen,

Weilburg, Bahnhofstraße, Sonntag, 09.11.2025, 16:30 Uhr

(wie) Ein Mann ist am Sonntagnachmittag in Weilburg von einem Jugendlichen geschlagen worden, nachdem er diesen auf sein Fehlverhalten angesprochen hatte. Der 54-Jährige befand sich gegen 16:30 Uhr in der Bahnhofstraße, als mehrere Jugendliche an der Treppe zum Schwimmbad Glasflaschen durch die Gegend warfen. Daraufhin sprach der Mann die Randalierer auf ihr Verhalten an. Diese waren allerdings wenig einsichtig und einer von ihnen schlug dem 54-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Hierdurch wurde der couragierte Mann verletzt. Vor dem Eintreffen der Polizei waren die Täter geflohen und konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Polizei in Weilburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

3. Kind am Bahnhof verprügelt,

Limburg, Holzheimer Straße, Freitag, 07.11.2025, 13:00 Uhr

(wie) Am Limburger Bahnhof ist am Freitagmittag ein Kind von anderen Jugendlichen verprügelt worden. Der 12-Jährige war gegen 13 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er in der Holzheimer Straße plötzlich von drei unbekannten Kindern oder Jugendlichen angegriffen und geschlagen wurde. Die Angreifer sollen mehrfach ins Gesicht geschlagen und in den Bauch getreten haben. Nach der Tat flüchteten die Schläger in unbekannte Richtung. Das verletzte Kind konnte die Täter wie folgt beschreiben: männlich, 13 bis 14 Jahre alt, asiatisches Erscheinungsbild. Ein Täter soll dünn mit schwarzen lockigen Haaren und brauner Haut gewesen sein. Bekleidet war er mit hellbrauner Oberbekleidung.

Die Polizei in Limburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Nummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Nach Streit zugeschlagen,

Weilburg, Bahnhofstraße, Samstag, 08.11.2025, 21:40 Uhr

(wie) In Weilburg hat am späten Samstagabend ein Mann einen anderen durch Schläge verletzt. Der 31-Jährige war zu Gast bei einem 39-Jährigen in dessen Wohnung in der Bahnhofstraße. Im Laufe des Abends kam es nach Alkoholgenuss zum Streit, bei dem schließlich die Fäuste flogen. Hierbei schlug der 31-Jährige seinem Kontrahenten mehrfach ins Gesicht, sodass dieser Verletzungen davontrug. Der Täter flüchtete anschließend vom Tatort und konnte auch von der Polizei nicht mehr ausfindig gemacht werden. Den 39-Jährigen brachte die Besatzung eines Rettungswagens nach einer ersten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei in Weilburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Nummer 06471/ 9386-0 entgegen.

5. Auf Spielplatz bedroht,

Limburg, Tal Josaphat, Samstag, 08.11.2025, 09:25 Uhr

(wie) Am Samstagmorgen ist in Limburg eine Frau auf einem Spielplatz bedroht worden. Eine 53-Jährige hielt sich gegen 09:25 Uhr auf dem Spielplatz "Tal Josaphat" auf, als sie von einem Unbekannten mit einer Eisenstange in der Hand bedroht wurde. Zusätzlich soll der Mann mit der Stange auf einen Poller eingeschlagen haben, um seiner Bedrohung Nachdruck zu verleihen. Weitere Menschen sollen ebenfalls bedroht worden sein. Anscheinend hielt der Mann den Spielplatz für sein Territorium und wollte, das alle anderen dies verließen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei verschwand der Aggressor allerdings. Er wurde beschrieben als 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlank und mit südländischem Erscheinungsbild. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Hose mit weißen Streifen sowie einer grauen Jacke mit Kapuze gewesen sein. Hinweise zum Täter oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

6. Mit Auto am Baum gelandet,

Weilburg, Waldhäuser Weg, Sonntag, 09.11.2025, 17:15 Uhr

(wie) In Weilburg ist am Sonntagnachmittag ein Mann mit seinem Auto an einem Baum gelandet und verletzt worden. Der 56-Jährige befuhr mit einem Audi den Waldhäuser Weg in Richtung Waldhausen. In einer scharfen Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Audi fuhr auf eine Schutzplanke, beschädigte diese sowie einen Leitpfosten und geriet in das angrenzende Grundstück. Dort prallte das Fahrzeug seitlich gegen einen Baum und drehte sich hierdurch auf die Beifahrerseite. Der beim Unfall verletzte Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Er begab sich nach der Unfallaufnahme in ein Krankenhaus. Der Audi musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 13.000 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell