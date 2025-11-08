PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gefährliche Körperverletzung +++ Körperverletzung +++ Wohnungseinbruchsdiebstahl +++ Verkehrsunfallflucht +++

Limburg (ots)

1.Gefährliche Körperverletzung

Limburg-Staffel, Elzer Straße Samstag, 08.11.2025, 03:15 Uhr

Bei einer Körperverletzung mit einem Messer in einer Shisha-Bar wurden drei Personen verletzt.

Am Samstag, 08.11.2025 um 03:15 Uhr kam es in einer Shisha-Bar in der Elzer Straße in Limburg-Staffel zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 30-jährigen Täter und einem 35-jährigen Mann. Der Beschuldigte stach mit einem mitgeführten Messer auf den Geschädigten ein und verletzte diesen hierbei leicht. Ein 27-jähriger Mann und ein 31-jähriger Mann eilten dem Opfer zu Hilfe. Der jüngere Helfer wurde durch den Täter mit dem Messer schwer verletzt. Dem Älteren gelang es schließlich das Messer an sich zu nehmen. Er zog sich dabei ebenfalls leichte Verletzungen zu. Im Anschluss floh der Täter mit einem männlichen Begleiter in einem unbekannten Fahrzeug vom Tatort. Das Fahrzeug und die Insassen konnten im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Die Verletzten wurden in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

2.Körperverletzung

Limburg, Bahnhofsplatz Freitag, 07.11.2025, 19:11 Uhr

Betrunkener schlägt auf dem Bahnhofsplatz einen anderen Mann.

Am Freitag, 07.11.2025 um 19:11 Uhr gerieten auf dem Bahnhofsplatz in Limburg der 49-jährige Täter und ein 53-jähriger Mann zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf schlug der alkoholisierte Beschuldigte seinem Opfer mehrfach ins Gesicht. Hierbei wurde das Opfer leicht verletzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

3.Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus, Weilburg, Niedergasse Freitag, 07.11.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 08.11.2025, 02:30 Uhr

In der Zeit zwischen Freitag, 07.11.2025, 17:00 Uhr und Samstag, 08.11.2025, 02:30 Uhr betraten unbekannte Täter den Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Niedergasse in Weilburg. Sie suchten die Wohnung im obersten Geschoss auf und hebelten dort die Wohnungseingangstür auf. Daraufhin betraten sie sämtliche Räumlichkeiten der Wohnung. Es wurde alles durchsucht und neben Bargeld wurde auch eine Schreckschusswaffe entwendet. Nachdem alle Räumlichkeiten angegangen wurden, verließen der oder die unbekannten Täter die Wohnung wieder über das Treppenhaus. Durch das Aufhebeln der Tür entstand Sachschaden.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

4.Verkehrsunfallflucht

Limburg, Friedhofsweg Freitag, 07.11.2025, 17:10 Uhr bis 19:15 Uhr

Bei einer Verkehrsunfallflucht wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt.

Im Friedhofsweg in Limburg stand im Zeitraum vom Freitag, 07.11.2025, 17:10 Uhr bis 19:15 Uhr ein blauer Skoda Octavia Kombi ordnungsgemäß in einer Parkbucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.

Hinweise auf die Tat richten Sie bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell