PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tödlicher Verkehrsunfall

Limburg (ots)

1. Nach Unfall verstorben,

Brechen, Ahornstraße, Mittwoch, 05.11.2025, 14:25 Uhr

(wie) In Brechen ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen, ein Mann verstarb anschließend im Krankenhaus.

Zeugen meldeten über Notruf einen Unfall in der Ahornstraße, bei dem ein 73-Jähriger mit seinem Pkw gegen die Randsteine eines Grundstücks gefahren sei. Sie holten den Mann aus dem Pkw, leisteten sofort erste Hilfe und begannen umgehend mit der Reanimation. Der Rettungsdienst und ein Notarzt übernahmen die Maßnahmen und brachten den 73-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort verstarb der Mann wenig später. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein medizinischer Notfall für den Unfall und dessen Folgen wahrscheinlich. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine umfassende Untersuchung und die Hinzuziehung eines Gutachters zur Unfallaufnahme an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden

Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren