PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tödlicher Verkehrsunfall

Limburg (ots)

1. Nach Unfall verstorben,

Brechen, Ahornstraße, Mittwoch, 05.11.2025, 14:25 Uhr

(wie) In Brechen ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen, ein Mann verstarb anschließend im Krankenhaus.

Zeugen meldeten über Notruf einen Unfall in der Ahornstraße, bei dem ein 73-Jähriger mit seinem Pkw gegen die Randsteine eines Grundstücks gefahren sei. Sie holten den Mann aus dem Pkw, leisteten sofort erste Hilfe und begannen umgehend mit der Reanimation. Der Rettungsdienst und ein Notarzt übernahmen die Maßnahmen und brachten den 73-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort verstarb der Mann wenig später. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein medizinischer Notfall für den Unfall und dessen Folgen wahrscheinlich. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine umfassende Untersuchung und die Hinzuziehung eines Gutachters zur Unfallaufnahme an.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell