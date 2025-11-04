PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher hinterlassen Schaden +++ Renitenten Ladendieb festgenommen +++ Fensterscheibe eingeschlagen +++

Limburg (ots)

1. Einbrecher hinterlassen Schaden,

Bad Camberg, Robert-Bosch-Straße, Samstag, 01.11.2025, 12:00 Uhr bis Montag, 03.11.2025, 06:10 Uhr

(wie) In Bad Camberg sind in der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen Einbrecher in ein Gebäude in Bad Camberg eingestiegen und haben dort Schaden hinterlassen. Der oder die Unbekannten betraten das Gewerbegrundstück in der Robert-Bosch-Straße und näherten sich dem Gebäude. Dort drückten sie den Rollladen eines Fensters hoch und öffneten dieses dann gewaltsam. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld aus einem Büro. Außerdem ließen sie einen Feuerlöscher mitgehen. Dessen Inhalt versprühten sie allerdings vor der Flucht noch in den Räumen und hinterließen somit zusätzlichen Schaden. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Renitenten Ladendieb festgenommen,

Merenberg, Industriestraße, Montag, 03.11.2025, 15:00 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag hat die Polizei in Merenberg einen renitenten Ladendieb festgenommen. Der 40-Jährige hatte in einem Supermarkt in der Industriestraße hochpreisige Ware in seinem Rucksack verstaut. Bei seinem auffälligen Verhalten wurde er vom Marktleiter beobachtet und schließlich aufgehalten, als der Dieb den Markt verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Sofort setzte sich der 40-Jährige körperlich zur Wehr und versuchte so mit Gewalt sein Diebesgut zu behalten. Schließlich gelang es dem Mann zu Fuß zu fliehen, sein Rucksack mit der Ware konnte aber festgehalten werden. Weiteres Personal des Supermarktes verfolgte den Dieb und konnte ihn kurz darauf stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Auseinandersetzung wurde der Marktleiter leicht verletzt. Die Polizeistreife nahm den Mann fest, fertigte eine Anzeige und führte die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durch. Im Anschluss wurde der 40-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. Hinweise zu der Tat in Merenberg nimmt die Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

3. Fensterscheibe eingeschlagen,

Hadamar, Birkenweg, Montag, 03.11.2025, 16:00 Uhr bis 20:10 Uhr

(wie) In Hadamar ist am Montag an einem Wohnhaus eine Fensterscheibe mutwillig zerstört worden. Ein Unbekannter nutzte die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses im Birkenweg und trat zwischen 16:00 Uhr und 20:10 Uhr an das Gebäude heran. Mit einem Stein wurde dann eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeschlagen und so zerstört. In das Haus ist offenbar niemand eingedrungen. Der Täter floh nach der Tat unerkannt und hinterließ einen Schaden in Höhe von circa 500 EUR. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell