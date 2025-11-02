PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rücknahme Vermisstenfahndung nach der 14-Jährigen aus Niederbrechen

Limburg (ots)

Die 14-jährige Vermisste aus Niederbrechen kehrte aus eigener Veranlassung wohlbehalten nach Hause zurück.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen.

Es wird darum gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Limburg-Weilburg
Offheimer Weg 44
65549 Limburg
Kutscheidt, PHK
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

