POL-LM: Rücknahme Vermisstenfahndung nach der 14-Jährigen aus Niederbrechen
Limburg (ots)
Die 14-jährige Vermisste aus Niederbrechen kehrte aus eigener Veranlassung wohlbehalten nach Hause zurück.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen.
Es wird darum gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
