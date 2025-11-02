PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rücknahme Vermisstenfahndung nach der 14-Jährigen aus Niederbrechen

Limburg (ots)

Die 14-jährige Vermisste aus Niederbrechen kehrte aus eigener Veranlassung wohlbehalten nach Hause zurück.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen.

Es wird darum gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

