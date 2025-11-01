PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mann geschlagen und gegen den Kopf getreten+++Einbruch in Wohnhaus+++Unfallflucht+++

Limburg (ots)

1. Körperliche Auseinandersetzung auf einer Halloween Party

Villmar, Unicastraße 2

Samstag, den 01.11.2025, 02:45 Uhr

(Sch) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf einer Halloween Party zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde. Gegen 02:45 Uhr wurde ein 19- jähriger Mann auf einer Halloween Party durch einen ihm unbekannten Mann niedergeschlagen. Als dieser auf dem Boden lag, trat der unbekannte Täter auf den Kopf des Geschädigten ein, wodurch der Geschädigte Gesichtsverletzungen erlitt und in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden musste.

Nach der Tat flüchtete der unbekannte Täter noch vor Eintreffen der Polizei.

Die Polizei ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen. Hinweise zu der Tat, den Tätern und verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Weilburg unter der Rufnummer 06471 9386 0 entgegen.

2. Einbruch in Wohnhaus

Löhnberg, Forsthausstraße

Freitag, den 31.10.2025, 16:40 Uhr - 17:45 Uhr

(Sch) Am Freitagabend verschafften sich unbekannte Täter Zugang in ein Einfamilienhaus und entwendeten diverse Schmuckstücke. Zwischen 16:40 und 17:45 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Doppelverglasung einer rückwärtigen Terassentür und verschafften sich so Zugang in das Gebäudeinnere. Durch die unbekannten Täter wurden die Räumlichkeiten des Wohnhauses nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei erbeuteten sie diverse Schmuckstücke und verursachten an der Terrassentür einen Sachschaden in Höhe von 1000,00 EUR.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06431 9140 0 entgegen

3. Pkw streift geparktes Fahrzeug und flüchtet

Weilburg, Frankfurter Straße 12

Freitag, den 31.10.2025, 17:15 Uhr

(Sch) Am Freitagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, beobachtete ein Zeuge wie ein schwarzer Pkw - vermutlich Skoda - mit dem Teilkennzeichen LM-KH beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten roten VW Golf am linken Außenspiegel streifte und hierdurch beschädigte. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 1000,- EUR.

Zeugen- und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 9386 0 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell