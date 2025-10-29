PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Angriff mit Bierflasche in der Fußgängerzone +++ Reifen platt gestochen +++ Transporter auf Firmengelände aufgebrochen

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Weilmünster - Laubuseschbach, Neideck, 28.10.2025, 18:50 Uhr bis 28.10.2025, 20:00 Uhr

(rwn) Am Dienstagabend verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in Laubuseschbach. Zwischen 18:50 Uhr und 20:00 Uhr begaben sich die Einbrecher in der Straße "Neideck" über ein Fenster in die Waschküche ins Innere des Hauses. Von dort aus durchwühlten die unbekannten Täter mehrere Räume. Danach flüchteten sie mit mehreren erbeuteten Schmuckstücken über eine rückwärtige Terrassentür in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Angriff mit Bierflasche in der Fußgängerzone, Limburg, Werner-Senger-Straße, 28.10.2025, 14:47 Uhr

(rwn) Am Dienstagnachmittag kam es in der Fußgängerzone der Limburger-Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Gegen 14:45 Uhr gerieten die beiden Männer in der "Werner-Senger-Straße" zuerst in ein Wortgefecht. Im weiteren Verlauf warf der 57-Jährige dem 47-Jährigen eine Bierflasche ins Gesicht. Als Reaktion trat der angegriffene Mann dem Flaschenwerfer zwischen die Beine. Gegen beide Kontrahenten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeistation in Limburg.

3. Reifen platt gestochen,

Limburg - Staffel, Koblenzer Straße, 27.10.2025, 20:30 Uhr bis 28.1.2025, 05:40 Uhr

(rwn) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Staffel an einem geparkten Auto die Reifen platt gestochen. Zwischen 20:30 Uhr und 05:40 Uhr in der Früh begaben sich bislang unbekannte Täter in einen Innenhof in der Koblenzer Straße. Dort machten sie sich an einem geparkten schwarzen Fiat zu schaffen und stachen die Reifen platt. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Transporter auf Firmengelände aufgebrochen, Limburg - Offheim, Kapellenstraße, 25.10.2025, 01:30 Uhr bis 25.10.2025, 01:45 Uhr

(rwn) Am frühen Samstagmorgen brachen vier unbekannte Täter einen Transporter in Offheim auf. Zwischen 01:30 Uhr und 01:45 Uhr kletterten zwei der Täter über das Schiebetor eines Firmengeländes in der Kapellenstraße, um so auf den dortigen Parkplatz zu gelangen. Hier nahmen sie einen gelben Peugeot - Transporter ins Visier, manipulierten am Schloss der Hecktüren und schlugen die Beifahrerscheibe ein. Im weiteren Verlauf gelang es ihnen die Fahrertür zu öffnen und die gesamte Fahrerkabine zu durchsuchen. Danach flüchteten die vier Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell