PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Dreister Trickdieb +++ Einbrecher in Weinbach +++ Fahrzeugteile gestohlen +++ Auseinandersetzung am Behindertenparkplatz +++

Limburg (ots)

1. Dreister Trickdieb,

Beselich-Schupbach, Panrasen, Mittwoch, 29.10.2025, 14:00 Uhr

(wie) Ein dreister Trickdieb hat am Mittwochnachmittag in Schupbach Beute gemacht. Der bislang Unbekannte klingelte gegen 14:00 Uhr an dem Haus einer Seniorin in der Straße "Panrasen". Diese öffnete die Tür und ließ den ungebetenen Besucher zunächst herein. Der Mann fragte sodann nach Schmuck, welchen er der Dame abkaufen wolle. Als die Bewohnerin dies verneinte, ging der Täter einfach in ein Zimmer und ließ die Frau hilflos im Flur stehen. Kurz darauf kam er wieder heraus und verschwand dann aus dem Haus. Später stellte die Seniorin dann fest, dass aus dem Zimmer Schmuck im Wert von circa 2.000 EUR entwendet worden waren. Der Dieb wurde als etwa 40 Jahre alt, circa 175 cm groß, mitteleuropäisch aussehend mit sonnengebräunter Haut und bartlos sowie normaler Statur beschrieben. Er soll kurze braune Haare und unauffällige Kleidung getragen haben. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch und hatte ein gepflegtes Äußeres. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

2. Einbrecher in Weinbach,

Weinbach, Heimnest, Mittwoch, 29.10.2025

(wie) Im Laufe des Mittwochs sind Einbrecher in Weinbach in zwei Häuser eingestiegen. Die Unbekannten betraten unbefugt die Grundstücke zweier Wohnhäuser in der Straße Heimnest. In beiden Fällen begaben sie sich auf die Rückseiten der Gebäude. Dort wurden dann gewaltsam eine Terassentür und ein Fenster an einem Balkon geöffnet. Die Räumlichkeiten im Inneren der Gebäude wurden durchsucht und Wertgegenstände entwendet. Hauptsächlich nahmen die Einbrecher Schmuck an sich. Anschließend verschwanden die Täter unerkannt. Schaden und Wert der Beute summieren sich auf über 4.000EUR. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Fahrzeugteile gestohlen,

Bad Camberg, Landesstraße 3030, Mittwoch, 29.10.2025, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 30.10.2025, 02:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bei Bad Camberg Fahrzeugteile von einem parkenden Auto gestohlen worden. Ein 34-Jähriger hatte seinen blauen Ford Focus am Mittwochabend auf einem Waldparkplatz an der L 3030 zwischen Schwickershausen und Hasselbach abgestellt. Als er gegen 02:15 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musst er feststellen, dass Unbekannte mehrere Teile außen und innen am Fahrzeug abmontiert und teilweise mit roher Gewalt entwendet hatten. Hierbei war das Auto erheblich beschädigt worden. Schaden und Wert der Beute summieren sich auf über 6.000 EUR Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Limburg, Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

4. Auseinandersetzung am Behindertenparkplatz, Limburg, Im Schlenkert, Mittwoch, 29.10.2025, 18:40 Uhr

(wie) Am Mittwochabend ist es an einem Behindertenparkplatz in Limburg zu Straftaten bei einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 16-Jähriger war mit seinem 45 km/h Pkw auf einen Parkplatz in der Straße "Im Schlenkert" gefahren. Als er feststellte, dass dieser nur für Menschen mit Behinderungen freigegeben ist, wollte er diesen wieder verlassen. Dies verhinderte allerdings der Fahrer eines schwarzen Audi, der die Wegfahrt offenbar absichtlich versperrte. Als der Jugendliche den Fahrer ansprach und ihn aufforderte den Weg freizugeben, soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei welcher der Audi-Fahrer ihn gestoßen und beleidigt habe. Der Täter soll kräftig gebaut und circa 180 cm groß gewesen sein. Er habe nur noch wenig Harre gehabt und soll mit einer schwarzen Jacke der Marke "Camp David" bekleidet gewesen sein. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell