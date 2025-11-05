PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Heckscheibe eingeschlagen +++ Auseinandersetzung wegen Toilettengeld +++ E-Scooter Fahrerin bei Unfall verletzt +++

Limburg (ots)

1. Heckscheibe eingeschlagen,

Hünfelden-Ohren, Hainstraße, Montag, 03.11.2025, 23:00 Uhr bis Dienstag, 04.11.2025, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Ohren die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen worden. Ein 40-Jähriger hatte sein BMW in der Hainstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Dienstagmorgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter die Heckscheibe des Autos mit einem Stein eingeschlagen hatte. Aus dem Fahrzeug wurde allerdings nichts entwendet. Der Schaden wird auf circa 2.000 EUR geschätzt. Hinweise zur Tat oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Auseinandersetzung wegen Toilettengeld, Limburg, Werner-Senger-Straße, Dienstag, 04.11.2025, 11:00 Uhr

(wie) Am Dienstagvormittag ist es in einem Limburger Bekleidungsgeschäft zu einer körperlichen Auseinandersetzung wegen der Gebühr zur Toilettennutzung gekommen. Eine 68-Jährige begab sich gegen 11:00 Uhr in einem großen Bekleidungsgeschäft in der Werner-Senger-Straße aufgrund eines dringenden Bedürfnisses zum Toilettenbereich. Dort arbeitete eine 72-Jährige, die auch die Zahlung der empfohlenen Gebühr von 50 Cent überwacht. Über die Zahlung dieses Geldbetrags kam es zu einer Auseinandersetzung, die schließlich sogar körperlich ausgetragen wurde. Hierbei wurden beide Frauen leicht verletzt. Die Limburger Polizei ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

3. E-Scooter Fahrerin bei Unfall verletzt, Weilburg, Frankfurter Straße, Dienstag, 04.11.2025, 17:00 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in Weilburg ist am Dienstagnachmittag die Fahrerin eines E-Scooters verletzt worden. Ein 61-jähriger Opel-Fahrer wollte gegen 17:00 Uhr das Gelände einer Tankstelle in der Frankfurter Straße verlassen. Hierzu hielt er vor dem Gehweg an und ließ den fließenden Verkehr auf der Straße passieren. Gleichzeitig befuhr eine 23-Jährige mit einem E-Scooter verbotswidrig den Gehweg der Frankfurter Straße. Beim Anfahren übersah der Opel-Fahrer den unerwartet auftauchenden Scooter vor sich und stieß gegen diesen. Die 23-Jährige stürzte dadurch zu Boden und wurde verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens behandelte die Verletzte und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell