Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinwirkung

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, den 05.01.2025 kurz nach 09:00 Uhr stellte eine Streife der Polizeiinspektion Pirmasens in der Landauerstraße Nr. 65 in Pirmasens beim Vorbeifahren einen blauen Mercedes CLS mit Zulassung aus LU fest, dessen Front stark unfallbeschädigt war. Neben dem Fahrzeug konnten zwei männliche Personen festgestellt werden, welche von dem Mercedes fußläufig in Richtung Krankenhaus Pirmasens wegliefen. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs war die Motorhaube warm, offenbar wurde das Fahrzeug kurz vorher noch gefahren. Im Anschluss an diese Feststellung konnten die beiden männlichen Personen nicht mehr festgestellt werden. Im Rahmen der Fahndung konnte als Unfallörtlichkeit eine Hausecke in der Volksgartenstraße Ecke Lemberger Straße festgestellt werden. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnten die beiden Männer, die vorher neben dem Mercedes standen, fußläufig am Krankenhaus in Pirmasens festgestellt werden. Bei beiden Männern konnte starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, sie machten keine Angaben, wer den Mercedes gefahren ist und wie der Unfall passiert ist. Sie wurden als Beschuldigte belehrt. Der Mercedes wurde sichergestellt, beiden Männern wurde als Tatverdächtige einer Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss Blutproben entnommen. Führerscheine konnten nicht sichergestellt werden, da keiner der beiden Männer im Besitz einer Fahrererlaubnis war. Zeugen des Unfalls, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

