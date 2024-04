POL-PDNR: Fahrzeug mit Schlangenlinien unterwegs - Blutprobe

Linz am Rhein (ots) - Am Samstagnachmittag ereignete sich ein gefährliches Fahrmanöver an der Bundesstraße 42 in der Ortsdurchfahrt Linz. Als ein Ehepaar den dortigen Fußgängerüberweg beschritt, überfuhr ein Fahrzeug den Zebrastreifen ohne zuvor abzubremsen. Durch einen beherzten Zug am Arm ihres Ehemanns verhinderte dessen Ehefrau den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug. Gegen die Fahrzeugführerin, deren Kennzeichen ...

mehr