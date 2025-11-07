PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher verscheucht +++ Wiederholter Einbruch +++ Auto beschädigt +++ Parkbank auf Straße geworfen +++

Limburg (ots)

1. Einbrecher verscheucht,

Limburg, Moritz-Hilf-Straße, Donnerstag, 06.11.2025, 18:45 Uhr

(lr) Am Donnerstagabend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Limburg. Unbekannte Täter zerschlugen gegen 18:45 Uhr eine Fensterscheibe eines Hauses in der Moritz-Hilf-Straße und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie diese und entwendeten Wertgegenstände. Als die Einbrecher eine anwesende Bewohnerin hörten, flüchteten sie unerkannt über ein weiteres Fenster in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Wiederholter Einbruch,

Runkel, Steeden, Schulstraße, Donnerstag, 06.11.2025, 12:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(lr) Diesen Donnerstag kam es im Runkeler Ortsteil Steeden, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 19:00 Uhr, zu einem wiederholten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Nachdem der Geschädigte nach Hause kam, stellte er fest, dass sich unbekannte Täter abermals über ein Fenster Zugang zur Wohnung in der Schulstraße verschafft und diese durchsucht hatten. Ohne etwas entwendet zu haben machten sich die Einbrecher über die Balkonschiebetür aus dem Staub. In dem Mehrfamilienhaus wurde erst kürzlich ein Einbruch verzeichnet.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Auto beschädigt,

Dornburg-Frickhofen, Ringstraße, Samstag, 01.11.2025

(lr) Am Samstag wurde im Dornburger Ortsteil Frickhofen ein Auto mutwillig beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten den in der Ringstraße geparkten grauen VW Polo an der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Daraufhin flüchteten sie in unbekannte Richtung, bisher liegen keine Täterhinweise vor.

Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Parkbank auf Straße geworfen,

Weilburg, Frankfurter Straße, Freitag, 07.11.2025, 05:25 Uhr

(wie) In Weilburg haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen eine Parkbank zerstört, indem sie diese auf eine Straße warfen. Die Täter hatten sich gegen 05:25 Uhr auf dem König-Konrad-Platz an der Parkbank zu schaffen gemacht und diese schließlich über eine Brüstung auf die Frankfurter Straße geworfen. Dort zerschellte die Bank und es wurde ein Trümmerfeld auf der Straße hinterlassen. Glücklicherweise wurde kein fahrendes Auto oder gar Passanten getroffen. Die Täter flüchteten unerkannt. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte ein Passant bereits die Hindernisse von der Straße geräumt. Hinweise zur Tat oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

