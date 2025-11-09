PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Wohnungseinbruch in Hünfelden-Mensfelden+++

Limburg (ots)

Dienstag, 28.10.2025, 07:00 Uhr bis Samstag, 08.11.2025, 17:40 Uhr, Hünfelden-Mensfelden, Am Zollhaus

(akr) In der Zeit zwischen Dienstag, 28.10.2025, 07:00 Uhr und Samstag, 08.11.2025, 17:40 Uhr kam es in Hünfelden-Mensfelden zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Hier nutzten Unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner aus und verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters im Untergeschoss Zutritt zum Haus. Dort wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer: 06431/9140-0 zu melden.

